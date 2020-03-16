На Среднем Урале осужден гражданин Таджикистана за покушение на дачу взятки

11:01 | 17.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

Верхнепышминский городской суд признал 36-летнего гражданина Республики Таджикистан Абдукундуза Расулова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, Расулов пытался избежать административного наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ). Теперь его ожидает реальный срок.



Обвиняемый, будучи в служебном кабинете участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Верхнепышминский», предложил представителю власти взятку в размере 12 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.



Сотрудник полиции от взятки отказался, а Расулов продлил себе пребывание в России на восемь месяцев, которые он проведет в исправительной колонии общего режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»