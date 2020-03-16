Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали четыре человека

Сегодня утром под Нижним Тагилом на Салдинском шоссе произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий и превышения скоростного режима.В результате лобового столкновения ВАЗ-2112 и Honda HR-V зажатыми в салонах оказались зажаты четыре человека: трое в отечественном автомобиле, один – в иномарке.Сотрудники Центра защиты населения деблокировали пострадавших в короткие сроки и передали медикам скорой помощи.Подробности происшествия выясняются сотрудниками ГИБДД.