Автобусные рейсы Екатеринбург – Нижний Тагил – Екатеринбург ограничат из-за непогоды

10:08 | 17.03.2020

Фото: екатеринбург.рф

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, движение общественного транспорта на направлении Нижний Тагил – Екатеринбург будет ограничено из-за выпавшего снега и образовавшегося на дорогах гололеда.



Свердловчанам рекомендуют пересесть на электрички.



Сроки ограничения пока не озвучены.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»