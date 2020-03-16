Горадминистрация Екатеринбурга ввела дополнительные меры защиты от коронавируса

09:54 | 17.03.2020

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

С 17 марта в здании мэрии Екатеринбурга посетителям будут измерять температуру тела. Также на входе в администрацию необходимо обработать руки антисептиком. Процедура обязательна для всех без исключения.



На входе посетителей встречают охранники в масках. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, такие санитарно-противоэпидемические меры продлятся с сегодняшнего дня и до особого распоряжения.



Напомним, в связи с распространением коронавируса школьники Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение, детские сады решено пока не закрывать.



По последним данным, в России зафиксировано уже 93 заразившихся коронавирусом. В Свердловской области случаев заболевания пока не выявлено.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»