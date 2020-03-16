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09:18 | 17.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге пожар в многоэтажном жилом доме вывел на улицу более 60 человек

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошел пожар в общем коридоре на шестом этаже десятиэтажного дома на Билимбаевской. Более 60 жителей дома оказались на улице посреди ночи.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 50 человек. Звеном газодымозащитной службы с помощью масок самоспасатель по лестничным маршам спасены 13 человек, из них три ребенка.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00:14 по местному времени. На вызов выехали 17 огнеборцев на четырех спецмашинах. Установлено, что на площади четыре квадратных метра повреждено домашнее имущество в общем коридоре.

Возгорание ликвидировано в считанные минуты. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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