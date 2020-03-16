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09:18 | 17.03.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге пожар в многоэтажном жилом доме вывел на улицу более 60 человек
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 50 человек. Звеном газодымозащитной службы с помощью масок самоспасатель по лестничным маршам спасены 13 человек, из них три ребенка.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00:14 по местному времени. На вызов выехали 17 огнеборцев на четырех спецмашинах. Установлено, что на площади четыре квадратных метра повреждено домашнее имущество в общем коридоре.
Возгорание ликвидировано в считанные минуты. Причины произошедшего выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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