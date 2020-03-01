Митрополит Кирилл встретился с послом США в России

17:45 | 16.03.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл встретился с послом США в России Джоном Дж. Салливаном, консулом США в Екатеринбурге Эми Стрроу и представителем Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси протоиереем Даниилом Андреюком, об этом сообщили в пресс-службе Епархии уральской столицы.



Встреча состоялась в Синодальном зале культурно-просветительского центра «Царский». В ней приняли участие старший священник Храма на Крови протоиерей Максим Миняйло, секретарь епархиального управления Екатеринбургской епархии иеромонах Кирилл (Корытко) и представители генерального консульства США в Екатеринбурге.



Отмечается, что господин посол остался доволен своим визитом в Екатеринбург и сказал, что собирается возвращаться неоднократно.



Добавим, что после встречи американские гости посетили Музей святой Царской Семьи в центре «Царский» и Храм-Памятник на Крови.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»