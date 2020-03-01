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17:05 | 16.03.2020

На фото глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко

В екатеринбургской полиции готовятся возбудить уголовные дела по факту поджогов МКД на Уралмаше

В УМВД России по Екатеринбургу прошло совещание по факту нашумевших поджогов многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе. В совещании приняли участие врио начальника УМВД Николай Почаевец и врио начальника полиции УМВД Александр Дмитриев, а также глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Было озвучено, что необходимо в сжатые сроки возбудить уголовные дела, в рамках которых силовики смогут провести оперативно-розыскные мероприятия.

Также прошло совещание в прокуратуре Орджоникидзевского района с участием сотрудников ГУ МЧС, застройщиков, врио начальника отдела полиции №15 Павла Спирева и руководителя ОП №14 Кирилла Соколова.

Завтра, 17 марта, тема будет обсуждаться на заседании городской думы.

В настоящее время во избежание новых возгораний патрули ППСП максимально приближены к старым многоквартирникам, которые планируются под снос для развития территории и строительства новых МКД.

© «Вечерние ведомости»

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