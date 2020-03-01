Следователи выясняют обстоятельства смерти пациентки в екатеринбургской больнице

17:02 | 16.03.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи занимаются выяснением обстоятельств смерти пациентки екатеринбургской городской больницы №20. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



Сотрудники СК допрашивают родственников погибшей и медработников, а также анализируют медицинскую документацию. Кроме того, проводится медэкспертиза в целях установления точной причины смерти и выяснения, насколько полно и качественно была оказана медпомощь.



«В ходе следствия также выясняются причины и условия, которые могли способствовать произошедшему, и следствием СКР будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», - отметили в Следственном комитете.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»