С начала февраля в Свердловской области обследовали 5298 проб на наличие коронавируса

17:00 | 16.03.2020

Фото: moskva.bezformata.com

В минздраве Свердловской области рассказали об обстановке с коронавирусной инфекцией в регионе. С 1 февраля медики провели 5298 исследований, в регионе не выявлено ни одного случая заболевания.



Врачи следят за состоянием граждан, вернувшихся из стран, где были выявлены случаи заболевания. Кроме того, при проявлении первых симптомов болезни, им необходимо обратиться к врачу.



«За минувшие сутки проведено 277 исследований на коронавирус. Медиками обследовано 206 человек», - рассказали в министерстве.



Стоит напомнить, что в Свердловской области работает «горячая линия» по коронавирусу. Любой, кому необходима информация о симптомах и профилактике заболевания, может позвонить по номеру 112 и получить консультацию специалиста.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»