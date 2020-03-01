В Екатеринбурге отменены соревнования по шахматам для детей

16:23 | 16.03.2020

Фото: inlearno.ru

В уральской столице отменили детские соревнования по шахматам на полях турнира претендентов в Екатеринбурге, такое решение приняла Международная шахматная федерация.



Как отметил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, дети не будут состязаться несмотря на то, что турнир претендентов все-таки будет проведен. Такие меры приняты, чтобы исключить риски заражения детей коронавирусной инфекцией.



Добавим, что турнир претендентов проходит 16 и 17 марта в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» без присутствия зрителей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»