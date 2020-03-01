Новости дня
16:12 | 16.03.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области начались работы по подрыву льда
Так, подрывы были проведены у 7 мостовых сооружений региона.
«Один подрыв льда был проведён в Верхотурском городском округе на р.Салде у д.Прокопьевской Салды. В Туринском городском округе взрывотехники подорвали лёд у трёх мостов через р.Туру на автодорогах с.Липовское-д.Чернышово, с.Жуковское-с.Кумарьинское, с.Городищенское-д.Галактионовка. Подрывы льда в Слободо-Туринском муниципальном районе были проведены у трёх мостов через р.Туру на автодорогах с.Байкалово-с.Туринская Слобода-г.Туринск, с.Сладковское – д.Макуй, с.Туринская Слобода-д.Решетникова-д.Сага. Для подрывов льда в общей сложности было использовано около 700 кг взрывчатки», - отметили в пресс-службе МЧС.
Также взрывные работы планируется провести у трёх мостов в Североуральском городском округе, Таборинском муниципальном районе и в Махнёвском муниципальном образовании.
Механическим способом разрушение льда продолжается на реках Ница, Сугатка, Тура. Там уже распилен 1671 метр льда.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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