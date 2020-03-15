Володин попросил прокуратуру и полицию взять под контроль ситуацию с пожарами в Екатеринбурге

15:23 | 16.03.2020

Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин попросил начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова и регионального прокурора Сергея Охлопкова взять под контроль ситуацию с пожарами на Уралмаше в Екатеринбурге, об этом сообщает MK-Урал.



Напомним, что пожары происходили в ночное время в деревянных двухэтажных домах на 40-летия Октября, 31 и 39; Балаклавской, 3; Авангардной, 7; Шефской, 22а.



«Можно предположить, что кто-то умышленно совершает поджоги такого рода объектов. В ряде случаев люди самостоятельно не могли покинуть жилище и были эвакуированы по пожарной лестнице», - отметил Володин.



Следует отметить, что в минувшие выходные в микрорайоне горели ещё два дома.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»