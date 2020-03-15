Бывший начальник районного отдела судебных приставов Екатеринбурга может получить 11 лет колонии

15:12 | 16.03.2020

Фото: r66.fssprus.ru

В екатеринбургском Ленинском райсуде завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела судебных приставов УФССП России по Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, гособвинитель запросил назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы за совершение коррупционного преступления.



Обвиняемый вместе с судебным приставом-исполнителем Елькиным, которому вынесли приговор в марте 2019 года, неоднократно вносили в электронную базу АИС ПК ФССП заведомо ложные сведения о поступлении исполнительных листов, якобы выданных Арбитражным судом, о задолженностях у различных юрлиц перед подставными взыскателями. Бывший начальник отдела утверждал вынесенные Елькиным постановления о распределении денег по исполнительному производству. Таким образом, им ужалось похитить с расчётного счета УФССП не менее 12 млн рублей.



Отметим, что гособвинитель запросил для подсудимого 11 лет колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на срок 2 года.









Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»