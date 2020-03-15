В Екатеринбурге открыли молодежное отделение Почты России

14:46 | 16.03.2020

В Екатеринбурге открылся первый молодежный офис Почты России. Он находится на Академика Сахарова, 78.



Как сообщил директор макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев, молодежный состав будет обслуживать Академический – самый молодой район города. В перспективе такие офисы появятся в каждом районе Екатеринбурга.



На сегодняшний день в первом молодежном офисе трудятся 20 сотрудников в возрасте до 30 лет.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»