Мэр Екатеринбурга поздравил Евгения Куйвашева с днем рождения

14:33 | 16.03.2020

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с днем рождения. Обращение главы уральской столицы опубликовано на официальном портале города.



Мэр напомнил, что Куйвашев является главой одним из наиболее динамично развивающихся регионов России. Большинство результатов удалось достичь именно благодаря губернатору Свердловской области.



Высокинский пожелал главе региона как можно больше стратегических решений, интересных встреч и желаемого результата, а также добра, здоровья и благополучия.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»