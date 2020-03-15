Новости дня
14:33 | 16.03.2020
Мэр Екатеринбурга поздравил Евгения Куйвашева с днем рождения
Мэр напомнил, что Куйвашев является главой одним из наиболее динамично развивающихся регионов России. Большинство результатов удалось достичь именно благодаря губернатору Свердловской области.
Высокинский пожелал главе региона как можно больше стратегических решений, интересных встреч и желаемого результата, а также добра, здоровья и благополучия.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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15:48 | 16.03.2020
В Екатеринбурге отмечают столетие Республики Татарстан
15:23 | 16.03.2020
Володин попросил прокуратуру и полицию взять под контроль ситуацию с пожарами в Екатеринбурге
15:12 | 16.03.2020
Бывший начальник районного отдела судебных приставов Екатеринбурга может получить 11 лет колонии
15:03 | 16.03.2020
В Перми создается оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса
14:56 | 16.03.2020
Пермь заняла шестое место в рейтинге Минстроя России «IQ городов»
14:52 | 16.03.2020
В Прикамье закрыто движение по пяти ледовым переправам
14:46 | 16.03.2020
В Екатеринбурге открыли молодежное отделение Почты России
14:40 | 16.03.2020
В департаменте образования Перми открыта горячая линия по вопросам перевода детей на дистанционное обучение
14:33 | 16.03.2020
Мэр Екатеринбурга поздравил Евгения Куйвашева с днем рождения
14:28 | 16.03.2020
В Екатеринбурге введут ограничительные меры в аэропорту и на вокзалах из-за ситуации с коронавирусом
14:17 | 16.03.2020
В октябре в Екатеринбурге откроется музей Левитана
14:14 | 16.03.2020
«Горьковка» приглашает на поэтический вечер и презентацию книги
13:59 | 16.03.2020
Екатеринбургский «Ельцин Центр» посетит посол США в России
13:53 | 16.03.2020
Для съёмок мультика про кабель в Екатеринбурге скупили весь пластилин
13:45 | 16.03.2020
Пермским предпринимателям помогут продавать товары через YouTube
13:39 | 16.03.2020
«Смотрящего» за Верхней Салдой отправили в СИЗО
13:25 | 16.03.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург будет затруднено движение из-за ремонта
13:18 | 16.03.2020
Школы Прикамья могут перейти на свободное посещение
13:10 | 16.03.2020
В Перми должники за тепло лишились автомобилей и ноутбуков
13:05 | 16.03.2020
Неделя в Перми будет прохладной
13:02 | 16.03.2020
Первый из 11 тысяч: ЖК «Макаровский» от «УГМК-Застройщик» признан лучшим жилым комплексом России
12:37 | 16.03.2020
В Екатеринбурге переносится закрытие «Зеленой рощи»
12:23 | 16.03.2020
В Каменске-Уральском осуждены полицейские, пытавшие подростков
11:33 | 16.03.2020
На Режевском тракте в ДТП пострадали мать с малолетним сыном
11:09 | 16.03.2020
В Свердловской области чиновницу оштрафовали за пьяное вождение
10:44 | 16.03.2020
У жителя Екатеринбурга тест на коронавирус оказался положительным
09:57 | 16.03.2020
Неделя в Екатеринбурге началась с семибалльных пробок
09:40 | 16.03.2020
Ночью в Екатеринбурге горела насосная станция «Водоканала»
09:21 | 16.03.2020
Стали известны подробности вечернего ДТП в Екатеринбурге
20:03 | 15.03.2020
В Каменске-Уральском в результате жёсткого ДТП погиб сотрудник ГИБДД
18:12 | 15.03.2020
Депутат екатеринбургской гордумы вышел из карантина по коронавирусу
17:36 | 15.03.2020
В Екатеринбурге разыскивается 52-летний мужчина