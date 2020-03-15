В Екатеринбурге введут ограничительные меры в аэропорту и на вокзалах из-за ситуации с коронавирусом

14:28 | 16.03.2020

В Администрации Екатеринбурга обсуждают возможность ограничительных мер работы аэропорта Кольцово и железнодорожного вокзала в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса в мире. Детали ограничительных мер обсуждались сегодня на совещании в мэрии, информацию подтвердили и официальные источники. Подробности в мэрии пообещали озвучить несколько позже.



По данным Минздрава Свердловской области, по результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями на 9.00 часов 16 марта на территории региона не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванных коронаровирусной инфекцией (COVID-2019). За минувшие сутки проведено 277 исследований на коронавирус.



Несмотря на заверения Минздрава, горожане массово скупают медицинские маски в аптеках. В минувшие выходные активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» по Свердловской области провели мониторинг по наличию медицинских масок в аптеках – ни в одной из торговых точек их не оказалось.



Добавим, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее отмечал, что в сутки в России производится 1,2 млн медицинских масок. Учитывая, что врачи рекомендуют менять маски регулярно через каждые два-три часа, производство масок в России не покрывает даже потребности Екатеринбурга.

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