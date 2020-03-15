В октябре в Екатеринбурге откроется музей Левитана

14:17 | 16.03.2020

Фото: photosight.ru

В Екатеринбурге уже в октябре планируется открыть музей Левитана, об этом говорится в документе, подписанном министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной.



В новом музее уральцы смогут посмотреть экспозицию, посвященную работе знаменитого диктора в Свердловске. Она будет размещена в помещениях объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца Е. И. Первушина», из которого Левитан вел свои репортажи с 1941 по 1943 годы.



Отметим, открытие музея намечено на 2 октября – день рождения диктора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»