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13:53 | 16.03.2020

Фото: кадр из мультфильма

Для съёмок мультика про кабель в Екатеринбурге скупили весь пластилин

«Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА), объединяющий кабельные активы УГМК, представил процесс производства кабельно-проводниковой продукции в необычном формате – с помощью мультипликации. На изготовление снятого компанией мультфильма, демонстрирующего все этапы производства и контроля качества продукции на предприятиях альянса, ушло 24 кг пластилина и около 150 метров проволоки и автопроводов. Процесс лепки и анимации занял порядка 3-х месяцев. Над проектом работали 9 человек. Причем специальный пластилин подрядчику пришлось заказывать из других городов, в Екатеринбурге он быстро закончился.

Высокое качество продукции – визитная карточка ХКА. Главное здесь - сырье и материалы. Катанка УГМК, содержание меди в которой составляет не менее 99,95%, обеспечивает высокое качество токопроводящей жилы кабеля. Материалы для изготовления изоляции и оболочки проходят жесткий контроль, при малейших отклонениях их не допускают до производства. Не менее жестко контролируются полуфабрикаты и готовая продукция. Именно поэтому кабель ХКА востребован во всех отраслях промышленности.

У каждого из трех заводов ХКА, помимо общей номенклатуры, есть своя специализация: «Электрокабель» ориентирован на большую энергетику, «Сибкабель» – на нефтегазовую и горнорудную промышленность, а специфическое направление «Уралкабеля» – автопровода. ХКА постоянно работает над усовершенствованием конструкций и готов изготовить кабель под уникальные требования любого заказчика. Примечательно, что за время изготовления мультфильма количество маркоразмеров КПП выросло со 160 до 170 тысяч.

«Кабельный рынок – высококонкурентный: число производителей, включая небольших, исчисляется сотнями. В таких жестких условиях жизненно необходимо сохранять безупречное качество, высокий уровень обслуживания клиентов и конкурентоспособные цены. Контроль за качеством на всех уровнях в «Холдинге Кабельный Альянс» всегда был жесточайший, в настоящее время стоит задача максимально автоматизировать и оптимизировать эти процессы, интегрировав все в единую систему. Это позволит отслеживать все в режиме реального времени и минимизировать человеческий фактор. Комплексная работа будет вестись под эгидой Года качества, объявленного в ХКА», – пояснил заместитель генерального директора ХКА Владимир Иванов.

Видео мультфильма доступно по ссылке.

© «Вечерние ведомости»

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