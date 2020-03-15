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13:02 | 16.03.2020

Фото: Пресс-служба УГМК

Первый из 11 тысяч: ЖК «Макаровский» от «УГМК-Застройщик» признан лучшим жилым комплексом России

Жилой квартал бизнес и элит-класса «Макаровский», который в Екатеринбурге возводит компания «УГМК-Застройщик», признан лучшим жилым комплексом в России. Такую позицию «Макаровский» занял в обновленном в марте 2020г. всероссийском рейтинге жилых комплексов от профессионального федерального портала «ЕРЗ.РФ». В январе 2020 года квартал занимал в данном рейтинге вторую позицию.

ЕРЗ.РФ (проект Национального объединения застройщиков жилья) – команда профессиональных аналитиков рынка и отрасли, партнерами которого выступают РСПП РФ, Российская Торгово-промышленная палата, Национальное объединение строителей, Минстрой России и др.

Напомним, ТОП-лист лучших ЖК формируется на основе оценки потребительских свойств свыше 11 тысяч объектов по всей стране. Для анализа «ЕРЗ.РФ» выбирает более сотни показателей, например, таких, как безопасность, транспортная доступность, наличие паркингов, благоустройство внутренней территории и др. Каждый показатель оценивается в баллах, сумма которых определяет место каждого ЖК в итоговом рейтинге. По данным на 1 марта 2020 г. ЖК «Макаровский» занял верхнюю строчку ТОП-листа с суммарным баллом 118. Также квартал продолжает возглавлять аналогичный рейтинг лучших ЖК Свердловской области (эту позицию он занял еще в октябре 2019 года). Важно, что специалистам ЕРЗ удалось оценить жилые комплексы на основании фактических данных, получив возможность оценить проекты максимально объективно. Критерии оценки расположены на сайте ЕРЗ и позволяют любому желающему обратиться к ним в любое время.

«В Екатеринбурге качество строительства новых жилых объектов находится на очень высоком уровне, это подтверждается тем, что местные жилые комплексы занимают высокие позиции не только в региональных, но и федеральных ТОП-листах ЕРЗ.РФ. И нам очень приятно возглавить федеральный рейтинг лучших жилых комплексов страны», – отметил руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Напомним, жилой квартал бизнес и элит-класса «Макаровский» компания «УГМК-Застройщик» начала возводить в 2017 году. К концу 2019 года были полностью завершены I и II очереди квартала – элитный дом и два многосекционных дома бизнес-класса c вводом этих объектов в эксплуатацию; строительство и сдача домов бизнес-класса III очереди планируется завершить к концу этого года, а строительство IV очереди завершится до конца 2022 года.

Первый из 11 тысяч: ЖК «Макаровский» от «УГМК-Застройщик» признан лучшим жилым комплексом России

Первый из 11 тысяч: ЖК «Макаровский» от «УГМК-Застройщик» признан лучшим жилым комплексом России

Первый из 11 тысяч: ЖК «Макаровский» от «УГМК-Застройщик» признан лучшим жилым комплексом России

Первый из 11 тысяч: ЖК «Макаровский» от «УГМК-Застройщик» признан лучшим жилым комплексом России

Первый из 11 тысяч: ЖК «Макаровский» от «УГМК-Застройщик» признан лучшим жилым комплексом России

Внутри комплекса создано все для комфортной жизни: охраняемая закрытая плаза, детские игровые и спортивные площадки, поликлиника «УГМК-Здоровье», салон красоты, супермаркет, ресторан, фитнес-клуб мировой сети GOLD`S GYM с бассейном в 3,8 тыс. м2, теплый подземный паркинг, Wi-Fi во дворе, своя УК, детский сад и детский клуб.

© «Вечерние ведомости»

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