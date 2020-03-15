Школьников Екатеринбурга отправляют на дистанционное обучение из-за коронавируса

12:52 | 16.03.2020

Фото: vibor.rbsmi.ru

С 17 марта школы Екатеринбурга переводят на дистанционное обучение, а детсады закрывают на карантин до особого распоряжения. Соответствующее решение сегодня было принято городским департаментом образования по рекомендации министерства образования.



Отметим, подобные решения принимаются на уровне регионального минздрава, министерства образования и Роспотребнадзора. Сегодня занятия идут, на входе в некоторые школы детям измеряют температуру. С завтрашнего дня дети начнут обучение дома.



По официальным данным, в Свердловской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.



Добавим, УрФУ уже частично перевел студентов на дистанционную форму обучения. В УГГУ также поддержали это решение. Вслед за ними свои двери для студентов закрывают и другие вузы страны.



В свою очередь, эпидемиологи отказывают в проведении тестов на коронавирус без направления врача. Частные клиники тесты не проводят, а в регистратуре регионального минздрава уверены, что смертельного вируса «в стране нет», передает ЕАН.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»