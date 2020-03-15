В Екатеринбурге переносится закрытие «Зеленой рощи»

12:37 | 16.03.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге откладывается закрытие «Зеленой рощи». Как минимум сегодня жители еще успеют прогуляться по парку.



Пресс-служба горадминистрации уральской столицы отмечает, что сквер закроется на этой неделе. Ранее в мэрии заявляли о закрытии 16 марта, однако уже сегодня стало известно, что доступ ограничат, когда подрядчик будет готов приступить к работам по благоустройству парка. Ожидается, что работы будут возобновлены уже на этой неделе.



Скорее всего открытие «Зеленой рощи» тоже будет перенесено. Предварительная дата открытия – 23 октября.



Напомним, благоустройство «Зеленой рощи» проходит в два этапа. В рамках первого — подрядчик обновит южную часть парка. По итогам работ там должны появиться спортивные площадки с покрытием для игр в минифутбол, баскетбол, волейбол, теннис, а также четыре корта для стритбола. Помимо этого, будут благоустроены пешеходные дорожки, сделано дополнительное освещение и озеленение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»