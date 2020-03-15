В Каменске-Уральском осуждены полицейские, пытавшие подростков

12:23 | 16.03.2020

Фото: news.myseldon.com

Синарский районный суд признал виновными экс-начальника отдела полиции №24 Каменска-Уральского Алексея Андреева и оперативников Алексея Возчиикова, Эмиля Гасанова и Василия Половка по факту «пыток» над подростками.



Напомним, инцидент произошел летом 2018 года. По словам потерпевших (на тот момент 15-летней девушки и 17-летнего парня), сотрудники ОП-24, расследуя хищение 12,6 тысяч рублей с банковской карты пожилой женщины, четыре дня допрашивали подростков с утра до вечера, били подушкой со спрятанными в ней тяжелыми предметами и вывозили в лес. Там молодого человека заставляли копать себе могилу, а у девушки интересовались, является ли она девственницей и не хочет ли познакомиться с оперативниками поближе.



После публикации этой истории URA.ru СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело.



Спустя 2,5 года после произошедшего уже экс-полицейские приговорены к реальным срокам. Злоумышленников признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 п. А ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий с применением насилия), а двоих из них — ч. 3 п. Б ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий с применением оружия или спецсредств). По решению суда, Андреев приговорен к четырем годам лишения свободы, остальные трое – к трем годам.



Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудников полиции, совершивших это, ждет «братская могила», а впоследствии заявил, что все они уволены из правоохранительных органов, кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено еще восемь должностных лиц.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»