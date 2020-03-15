В Екатеринбурге баскетболистки УГМК разгромили соперника из Красноярска 102:68

11:56 | 16.03.2020

Фото: eanews.ru

Баскетболистки УГМК провели последнюю игру в рамках регионального чемпионата Премьер-лиги и одержали победу над «Енисеем» из Красноярска 102:68. Встреча прошла на домашнем паркете.



В стартовой четверти борьба обеих команд была практически равной, но к середине второй десятиминутки УГМК с большим отрывом вышел вперед. Итогом первого периода стало отставание «Енисея» на 22 очка.



После большого перерыва уральская команда полностью ушла в отрыв и уже к концу третьей четверти сняла вопрос о победителе матча. Это позволило главному тренеру команды Мигелю Мендесу выпустить в последнем игровом отрезке молодых игроков: Завьялову, Эрнандес и Зарубину.

Ведя красивую игру, екатеринбурженки оформили очередную сотню и вышли в четвертьфинал без поражений.



Самыми результативными игроками стали:

Эмма Меессеман - 21 очко + 8 подборов + 5 передач

Альба Торренс - 18 очков + 7 подборов + 7 передач

Бриттни Грайнер - 15 очков + 12 подборов + 3 блокшота

Евгения Белякова - 15 очков + 5 подборов

Кортни Вандерслут - 10 очков + 7 передач.



По словам Мендеса, УГМК завершил регулярное первенство страны со стопроцентным результатом, выиграв все 20 матчей турнира. Главный тренер доволен достижениями команды и уверен в силах спортсменок на играх Евролиги.



Отметим, ближайший матч плей-офф для УГМК начнется 22 марта: «лисицы» сыграют с ногинским «Спартаком».



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»