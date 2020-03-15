На Режевском тракте в ДТП пострадали мать с малолетним сыном

11:33 | 16.03.2020

Фото: obltv.ru

Накануне вечером на 26-м км трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск легковой автомобиль «Киа-Серато» столкнулся с автобусом «Мерседес-Бенц».



По предварительным данным, 30-летняя женщина с водительским стажем один год ехала с маленьким сыном в сторону поселка Лосиного. Выехав на встречную полосу, она допустила лобовое столкновение с маршруткой.



В результате инцидента и мать, и ребенка госпитализировали в больницу города Березовского. По предварительным данным, у мальчика закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у его мамы повреждена нога.



Более серьёзных последствий удалось избежать благодаря ремням безопасности и удерживающему устройству. В то же время сам автомобиль восстановлению уже вряд ли подлежит.



Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»