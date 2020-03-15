В Свердловской области чиновницу оштрафовали за пьяное вождение

11:09 | 16.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

Зампредседателя комитета администрации Горноуральского городского округа по управлению имуществом Ксения Крупина оштрафована на 30 тысяч рублей и лишена прав на управление автомобилем на полтора года по причине вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщило информационное агентство TagilCity.ru.



Напомним, инцидент произошел в январе этого года. Согласно документам, представленным в суде, отмечается, что среди признаков опьянения были запах алкоголя изо рта, нарушение речи. Позже Крупина полностью признала вину, что суд счел смягчающим обстоятельством. Однако имеется и отягчающее обстоятельство – ранее женщина привлекалась к административной ответственности за подобное правонарушение.



Руководитель Ксении Крупиной Андрей Фадеев в беседе с журналистом издания TagilCity.ru отметил, что не имеет к ней претензий в профессиональном плане и не видит связи между рабочей деятельностью и нарушением ПДД: «Человек наказание понес в соответствии с административным кодексом. Пьяное вождение, все понятно. Бывает просто запах изо рта, а бывает из машины выпадают, я условно. Разные ситуации могут быть. Будут выяснены обстоятельства этого дела, порицание все равно какое-то будет», – комментирует чиновник.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»