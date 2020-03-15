У жителя Екатеринбурга тест на коронавирус оказался положительным

10:44 | 16.03.2020

Фото: Instagram Виталия

Екатеринбуржца Виталия в Москве госпитализировали с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом он сообщил в своем Instagram.



Мужчина намедни вернулся из Испании. По его словам, 13 марта температура его тела поднялась до 38,3 градусов. Потом три дня состояние было нестабильно: «Три дня (температура - прим.ред.) скакала с 36,3 до 38,3 градуса, горло першило и болело, насморк», – описывает свое состояние Виталий. А 15 марта выяснилось, что его тест на коронавирус оказался положительным. Сейчас Виталий находится в московской больнице №40 (Коммунарка) в отдельной палате.



Отметим, официально подтвержденных диагнозов по коронавирусу в Свердловской области до сих пор нет.



На момент публикации зарегистрировано 163,6 тысяч зараженных коронавирусом в мире, погибло – 6,5 тысяч человек, выздоровело – 76 тысяч человек. В России официально зарегистрировано 65 случаев заражения. Погибших нет, выздоровели шесть человек. Согласно официальным данным, граждане с подтвержденным диагнозом находятся в Москве (34), Санкт-Петербурге (6), Московской области (5), Липецке (3), Калининграде (3), Казани (3), Ленинградской области (2), Кемерово (2), Тюменской области (1), Нижнем Новгороде (1), Белгороде (1), Забайкальском крае (1), Краснодарском крае (1), Пермском крае (1), Чукотском автономном округе (1).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»