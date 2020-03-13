В Каменске-Уральском в результате жёсткого ДТП погиб сотрудник ГИБДД

Сегодня, 15 марта, около шести часов утра в Каменске-Уральском на улице Лермонтова в результате жесткого ДТП погиб сотрудник ГИБДД, находясь во внеслужебное время за рулём личного автомобиля. Об этом сообщает портал ku66.ru.Как сообщили изданию в пресс-службе ОМВД города, 25-летний водитель автомашины «Лада Приора» в районе дома № 52 на улице Лермонтова, выехав за пределы проезжей части дороги, перевернулся и врезался в опору рекламного щита. В результате аварии водитель автомобиля скончался на месте ДТП.«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение», – сказали стражи порядка, добавив, что за рулём автомобиля действительно находился сотрудник ГИБДД, который был вне службы.