В Екатеринбурге разыскивается 52-летний мужчина

17:36 | 15.03.2020

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Свердловской области "Вконтакте"

В Екатеринбурге объявлен в розыск 52-летний Алексей Ушаков. Мужчина пропал 12 марта, когда отправился на встречу со своей дочерью. Они должны были встретиться у Автовокзала, но он там так и не появился.



Приметы: рост 168 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза и русые волосы. На момент пропажи был одет в чёрную с синими полосками ветровку с капюшоном, бежевый свитер, чёрные спортивные штаны с белыми лампасами, чёрные кроссовки и чёрную вязаную шапку.



Особые приметы: носит очки, отсутствуют передние верхние зубы.



Если вам известно что-то о местонахождении Алексея Ушакова, сообщите в полицию или волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону: 8-902-267-45-44 (Ирина).

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»