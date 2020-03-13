В Кольцово из-за погодных условий задерживается вылет нескольких рейсов

16:03 | 15.03.2020

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали вылет сразу нескольких рейсов: в Саранск, Сочи, Душанбе, Горно-Алтайск и Нур-Султан. При этом, несмотря на непогоду, аэропорт продолжает работу без ограничений.



По информации онлайн-табло аэропорта, рейс Екатеринбург-Саранск-Сочи задержали на три часа. Он вылетит не в 13:30, а в 16:20, с опозданием в три часа.



Пассажирам рейса Екатеринбург-Душанбе придётся прождать ещё дольше: этот рейс вылетит с опозданием на семь часов. А рейс до Горно-Алтайска отложили на утро 16 марта.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»