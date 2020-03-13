Новости дня
13:30 | 15.03.2020
Фото: inkashira.ru/
ГИБДД рекомендует уральцам ограничить поездки на автомобиле из-за гололёда
«Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям, особенно не имеющим достаточного опыта управления транспортными средствами, отказаться от поездок на личных автомобилях, автомобильные поездки в другие города и регионы по возможности перенести на более благоприятное время», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Если поездку отменить не получается, необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, двигаться с пониженной скоростью и быть предельно внимательным за рулем. Только так можно быстро среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.
Пешеходов также просят соблюдать осторожность и переходить дорогу только в положенном месте – на перекрестках и пешеходных переходах.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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