ГИБДД рекомендует уральцам ограничить поездки на автомобиле из-за гололёда

13:30 | 15.03.2020

Фото: inkashira.ru/

Госавтоинспекция Свердловской области порекомендовала уральцам ограничить поездки на личном транспорте из-за того, что вечером температура опустится ниже нуля, и на дорогах появится гололёд. Это может спровоцировать ДТП.



«Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям, особенно не имеющим достаточного опыта управления транспортными средствами, отказаться от поездок на личных автомобилях, автомобильные поездки в другие города и регионы по возможности перенести на более благоприятное время», – сообщили в пресс-службе ведомства.



Если поездку отменить не получается, необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, двигаться с пониженной скоростью и быть предельно внимательным за рулем. Только так можно быстро среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.



Пешеходов также просят соблюдать осторожность и переходить дорогу только в положенном месте – на перекрестках и пешеходных переходах.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»