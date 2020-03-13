На информационном табло в Кольцово транслируют неактуальную информацию про коронавирус

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на одном из рекламно-справочных табло в зоне посадки на внутрироссийские рейсы показывают памятку о коронавирусной инфекции с неактуальной информацией.Так, на одном из слайдов памятки написано: «По данным Роспотребнадзора, в мире зарегистрировано около 300 подтверждённых случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом». При этом, согласно актуальной информации, только число заражённых на сегодняшний день превышает 150 тысяч человек, а число выздоровевших 75 тысяч.Также, по словам очевидцев, сотрудники аэропорта ходят в медицинских масках, при этом в кафе и в магазинах это правило не соблюдается. Среди пассажиров маски также почти никто не надевает.Комментарий по этому поводу у представителей аэропорта получить не удалось.Напомним, что многие авиакомпании усиливают меры безопасности из-за пандемии коронавируса и отменяют множество рейсов. Ряд авиакомпаний ввёл дополнительные меры безопасности, в частности еженедельную противовирусную дезинфекцию лайнеров, раздачу пассажирам медицинских масок и замену влажных салфеток на борту на антибактериальные. А в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели усиленный медицинский контроль.