ГИБДД Екатеринбурга ищет водителя, который сбил 8-летнюю девочку

10:48 | 15.03.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Екатеринбургская ГИБДД разыскивает водителя, который сбил 8-летнего ребёнка на пешеходном переходе. Авария случилась 10 марта около 13:00 напротив дома №27/1 по улице Билимбаевской.



Неустановленный автомобиль ехал со стороны Кишиневской по Билимбаевской. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил восьмилетнюю девочку, которая шла в школу.



«После совершенного ДТП водитель с места происшествия скрылся в направлении улицы Дружининская. В результате происшествия несовершеннолетняя получила травму: ушиб мягких тканей головы», – сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.



ГИБДД разыскивает свидетелей аварии: пешеходов, других водителей и записи видеорегистраторов. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону: 8-950-201-27-89.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»