Екатеринбургская команда заняла второе место на чемпионате мира по синхронному катанию в Англии

10:13 | 15.03.2020

Фото: пресс-служба спортшколы «Юность»

Команда «Юность» из Екатеринбурга заняла второе место на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходили в английском городе Ноттингем.



Екатеринбурженки три года подряд занимали на чемпионате первое место, и в этот раз уступили лидеру всего 0,72 балла и завовевали серебряные медали.



«По итогам короткой программы «Юность» была первой, оставив позади себя вторую российскую команду из Москвы. Тройку замкнули девушки из Fintastic (Финляндия). Во второй соревновательный день скандинавки совершили спортивное чудо: прыгнули на две строчки вверх и стали чемпионками. «Юность» стала серебряным призером, уступив лишь 0,72 балла», – рассказали в спортшколе «Юность».



Добавим, что в чемпионате принимали участие 19 команд из 15 стран мира.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»