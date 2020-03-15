На Сиреневом бульваре в Екатеринбурге сбили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

10:00 | 15.03.2020

Фото: Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

Вчера, 14 марта, на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге сбили 89-летнюю бабушку, которая пыталась перейти дорогу. После этого женщину на скорой увезли в больницу. Очевидцы сообщают, что она переходила дорогу в неположенном месте.



Выяснилось, что на пенсионерку наехал 22-летний водитель ВАЗа. В отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области сообщили, что его водительский стаж составляет 2 года.



Также в ведомстве отметили, что женщина действительно переходила проезжую часть в неустановленном месте. Ее доставили в 36-ю городскую больницу с диагнозом - перелом левой голени.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»