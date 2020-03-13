В торговом центре на Урале случился пожар

09:32 | 15.03.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Поздним вечером, 14 марта, в торговом центре «Универмаг» в Асбесте случился пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 22:41. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Как рассказали в ведомстве, общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров, горело холодильное оборудование в одном из магазинов.



На момент возгорания торговый центр был уже закрыт, и посетителей в нём не было. Охранник, который находился в здании, вызвал пожарную охрану и самостоятельно эвакуировался.



Из-за сильного задымления пожарные проводили разведку здания в условиях ограниченной видимости. «После обнаружения очага пожара огнеборцы за 20 минут справились с огнём. В тушении пожара задействованы 28 человек личного состава, 11 единиц спецтехники», – рассказали в пресс-службе регионального МЧС.



Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»