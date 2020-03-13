Евгений Куйвашев показал министру спорта Матыцину важные спортивные объекты Екатеринбурга

18:00 | 14.03.2020

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Сегодня, 14 марта, Екатеринбург посетил министр спорта России Олег Матыцин. В рамках рабочего совещания министр обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым подготовку к Универсиаде-2023. Кроме того, Матыцин пообщался со студентами УрФУ и прочитал им лекцию.



После завершения официальной встречи Евгений Куйвашев показал министру важные городские спортивные объекты, которые будут задействованы при проведении Универсиады-2023. Это, в частности, ДИВС, Уральская футбольная академия и Екатеринбург-Арена.



«Уверен, визит в Екатеринбург оставит у Олега Матыцина только хорошие впечатления. И он еще раз убедится, что Свердловская область совершенно заслуженно получила статус международной площадки для проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня», - написал свердловский губернатор на своей странице в Instagram.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»