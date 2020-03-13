В одной из школ Екатеринбурга случился пожар. Из здания эвакуировали 172 человека

16:12 | 14.03.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днём в школе № 183 на улице Пехотинцев в Екатеринбурге начался пожар. Сигнал о том, что в школе сработала автоматическая пожарная сигнализация поступил в пожарно-спасательную службу в 14:06.



«Администрация школы оперативно организовала эвакуацию людей из здания, всего были эвакуированы 172 человека, в том числе 158 детей», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Спасатели установили, что возгорание произошло в столовой в результате короткого замыкания посудомоечной машины на площади 1 кв.м. При помощи огнетушителя пожарные оперативно ликвидировали огонь.



Пострадавших в результате инцидента нет.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»