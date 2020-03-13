Новости дня
15:17 | 14.03.2020
Ельцин Центр в Екатеринбурге приостановит работу из-за распространения коронавируса
Кроме того, будут отменены все запланированные культурные, образовательные и развлекательные программы. При этом арендаторы площадок Ельцин Центра (рестораны, магазины, офисы) самостоятельно примут решение о своей дальнейшей работе.
«Мы приняли непростое, но, как нам кажется, крайне необходимое в кризисной ситуации решение. Это не паника, а ответственный подход к делу, которым мы занимаемся. Да, нам очень жалко прерывать работу, Ельцин Центр понесет финансовые потери, мы доставим вам определенные неудобства, так как вам придется сдавать билеты на наши мероприятия. Но никакие резоны не могут перевесить главный: мы должны сделать все, чтобы максимально обезопасить наших гостей и сотрудников», – сообщает пресс-служба Ельцин Центра.
Также в пресс-службе отметили, что дата открытия «Ельцин Центра» пока не ясна: «Мы, к сожалению, не можем спрогнозировать, когда откроемся снова. Но как только будем уверены в безопасности вашего пребывания в «Ельцин Центре», возобновим нашу работу. Надеемся, пауза будет недолгой».
Билеты, купленные на сайте президентского центра, можно сдать через сервис «Рамблер.Кассы», написав на адрес kassa@rambler-co.ru. А билеты, купленные в кассах «Ельцин Центра», можно вернуть на центральной кассе с 16 по 20 марта.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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