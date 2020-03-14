90 жителей Нижнего Тагила проверили на коронавирус

14:53 | 14.03.2020

Фото: aol.com

90 жителей Нижнего Тагила, заболевших пневмонией, проверили на новый тип коронавирусной инфекции. Все анализы оказались отрицательными. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача города Ольга Котова на заседании санитарно-эпидемической комиссии в мэрии.



Однако в пресс-службе мэрии отметили, что это не исключает возможности нахождения людей с этим типом вируса в городе: «Исключать вероятность появления вируса Covid-19 на территории города, по мнению медиков, было бы опрометчиво. Источниками заболевания могут стать граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и любой человек, контактировавший с ними».



Напомним, что по данным Роспотребнадзора Свердловской области, в регионе на сегодняшний день нет ни одного официально подтверждённого случая заражения коронавирусной инфекцией.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»