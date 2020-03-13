Минздрав: в Свердловской области по-прежнему не зафиксированы случаи заражения коронавирусом

14:02 | 14.03.2020

Фото: gipermed.info

По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями на территории Свердловской области по-прежнему не зарегистрировано подтвержденных случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального Минздрава.



В ведомстве рассказали, что за гражданами, которые вернулись из стран, где выявлены случаи заболевания новым типом коронавируса, обеспечено медицинское наблюдение: «Обеспечена готовность медицинских организаций к оперативному проведению лабораторных исследований, создан необходимый запас дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты».



Напомним, что по поручению губернатора в Свердловской области недавно заработала единая «горячая линия» по коронавирусу. По ней можно узнать о симптомах недомогания, профилактике заболевания и тактике поведения для тех, кто недавно вернулся из стран, где объявлен карантин по коронавирусной инфекции.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»