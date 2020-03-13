Сборная России по футболу сможет сыграть в Екатеринбурге. Эту идею поддержал министр спорта

13:29 | 14.03.2020

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал идею главного тренера сборной России по футболу о том, чтобы команда сыграла в Екатеринбурге во время Лиги наций. Об этом он сказал на сегодняшней встрече со студентами УрФУ.



«Я, безусловно, поддержал бы инициативу. Конечно, для болельщиков, для всех любителей футбола и спорта очень важен реальный элемент боления, когда национальная сборная играет на твоих глазах и ты за нее переживаешь. Многие из нас, наверное, такие моменты счастливые пережили, когда был организован чемпионат мира в России. Безусловно, я обращусь с этой инициативой в Российский футбольный союз», – сказал Матыцин.



Кроме того, министр заверил, что Россия готова провести дополнительные матчи чемпионата Европы, если в этом будет необходимость.



Напомним, что российская сборная сыграет в Лиге наций с командами Турции, Сербии и Венгрии. Матчи запланированы на 3 сентября, 9 и 12 октября.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»