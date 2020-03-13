В Екатеринбурге продают квартиру в доме-памятнике деревянного зодчества

12:49 | 14.03.2020

Фото: 2gis.ru

В Екатеринбурге продают однокомнатную квартиру в доме камнереза Трапезникова. Это здание является памятником деревянного зодчества XIX века. Дом находится в самом центре города, на улице Розы Люксембург 14А.



Площадь помещения составляет 23, 8 квадратных метра. Дом имеет статус жилого, но водопровод и канализация там отсутствуют. Электричество есть, отапливается дом при помощи электрических обогревателей и конвектора.



«Оно [помещение] идеально подходит под творческую мастерскую, как своим расположением, так и, как говорится, духом времени и своей неповторимой аурой. Закрытый шлагбаумом двор дает возможность бесплатно (нонсенс для нынешнего времени) парковать свой автомобиль в историческом центре города», – говорится в объявлении на одном из сайтов по продаже недвижимости.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»