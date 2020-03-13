В Нижних Сергах пожарные спасли кота, который просидел на столбе двое суток

09:52 | 14.03.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники 273 пожарно-спасательной части в Нижних Сергах спасли кота, который застрял на десятиметровом электрическом столбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Местные жители рассказали спасателям, что рыжий кот уже двое суток не может слезть со столба и своим громким криком собирает вокруг себя прохожих.



Пожарные, приняв вызов, выехали на спасение кота, а перед этим отключили электролинию по согласованию с энергетиками. В итоге с помощью автолестницы питомец был спасён, и возвращён хозяевам.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»