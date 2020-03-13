Ночью в Екатеринбурге горел деревянный дом

09:33 | 14.03.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Прошедшей ночью в Екатеринбурге загорелся деревянный дом на улице Шефской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00:45.



Общая площадь возгорания составила 50 кв.м, и локализовать его пожарным удалось спустя час. В результате происшествия были повреждены входная группа, межэтажное перекрытие, лестничный марш 1-го и 2-го этажей и чердачное перекрытие жилого дома.



В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 7 человек личного состава, говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.



Из дома были эвакуированы 20 человек, из них семеро по 3-х коленной автолестнице из окон второго этажа. Администрация района на базе детского сада №125 развернула пункт временного размещения для жителей поврежденного дома. Сейчас в нём находятся 4 человека.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»