Митрополит Кирилл совершит Божественную литургию в родительскую субботу в Екатеринбурге

18:08 | 13.03.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит Божественную литургию и панихиду по усопшим в Иоанно-Предтеченском архиерейском подворье в родительскую субботу 14 марта.



Традиционно во время поста во вторую родительскую субботу во всех храмах Екатеринбургской епархии проходит особое поминовение усопших. Также прихожане посещают могилы своих родных на кладбищах.



«Название «родительская», скорее всего, произошло от традиции называть покойных «родителями», то есть отошедшими к отцам. Еще одна версия — «родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей», - рассказали в пресс-службе епархии.



Отметим, богослужение начнется в 09:00 в храме на Репина, 6Б.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»