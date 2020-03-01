Баскетболистки УГМК провели уроки географии, французского и английского языка

Сегодня действующие чемпионки России и Евролиги баскетболистки команды УГМК ненадолго отложили свои мячи и провели уроки в гимназии № 212 Екатеринбурга.Для баскетболисток это был первый опыт проведения уроков в школе в роли преподавателей, если не считать мастер-классов по баскетболу, которые «лисицы» ежегодно выдают на регулярной основе для разных возрастных групп и уровней подготовки.Все уроки прошли в рамках официальной общеобразовательной программы, и к встрече с детьми баскетболистки тщательно готовились, но, несмотря на это, все же волновались.Четвероклассники и десятиклассники гимназии получили академический час с носителями языка.Вместе с Эммой Меессеман дети в игровой форме оттачивали французское произношение, декламируя стихи.Евгения Белякова на уроке географии с семиклассниками, делясь своими знаниями о Северной Америке, поначалу старалась скрыть волнение за очками в строгой и лаконичной оправе, но позже волнение прошло.«Мне достался говорливый и остроумный класс, вначале было волнительно. Очень уважаю учителей и ценю их труд. Обучать – это вдвойне учиться. Понравилось сегодня быть в роли учителя географии, с удовольствием повторю этот свой опыт», – поделилась впечатлениями Евгения.На уроке английского языка в 10 классе очень кстати пришлась пухлая папка с дидактическим материалом, которую с собой в школу захватила Джонквел Джонс.«Дети были замечательные, и мы хорошо провели время. Они на шаг впереди нас, так как знают несколько языков. Перед ними открыты все двери, думаю, их ждет прекрасное будущее», - подвела итог своей преподавательской деятельности в гимназии Джонквел Джонс.Остались довольны новыми необычными учителями и гимназисты.«На уроке английского было очень интересно. Мы разговаривали про природные катаклизмы. Джонквел рассказала нам много нового и обучила новым словам, с ней было очень приятно беседовать. В конце урока мы поговорили про ее жизнь и ее родину - Багамы, это было очень познавательно», - рассказали после урока десятиклассники.