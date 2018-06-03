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17:48 | 13.03.2020

Фото: Алексей Колчин / ЕАН

В выходные в Шарташском лесопарке пройдет соцопрос екатеринбуржцев

Екатеринбургские архитекторы начали разрабатывать план развития Шарташского лесопарка и прилегающих территорий. В эти выходные в парке состоится соцопрос для выяснения мнения горожан по вопросам развития объекта.

Работу над планом ведут специалисты мастерской «Городское планирование» по заданию свердловского министерства природных ресурсов. План развития должен охватывать территорию лесопарка, озера Шарташ, жилых районов Шарташ и Изоплит, а также пространство около озера Малый Шарташ и карьера.

14 и 15 марта в лесопарке проведут соцопрос, который поможет выяснить мнение екатеринбуржцев по ключевым вопросам развития объекта. Как рассказали организаторы, интервьюеры будут работать около Каменных палаток и прогулочной зоны на улице Отдыха от «Карасиков» до «Песков».

Добавим, что о проекте развития Шарташского лесопарка стало известно около трех лет назад, однако видимых изменений на данный момент так и не произошло.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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