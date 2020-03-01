В Екатеринбурге задержали псевдообщественника, предлагавшего решить вопросы с силовиками

16:47 | 13.03.2020

В Екатеринбурге оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств предпринимателей под предлогом защиты от проверок силовиков.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 5 марта в полицию обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей одежды в одном из торговых центров Екатеринбурга. Мужчина сообщил, что накануне к нему подошел неизвестный и предъявил удостоверение члена общественной организации.







В ходе беседы «общественник» потребовал от предпринимателя передать деньги в сумме 30 тысяч рублей за то, чтобы он не сообщал в контрольно-надзорные органы о том, что предприниматель торгует, якобы, контрафактным товаром. Торговец согласился на предложение и договорился о передаче денег на следующий день.



После передачи наличных подозреваемого задержали оперативники ОЭБиПК и доставили в отдел полиции № 9 для установления личности. Им оказался ранее не судимый, не работающий 33-летний местный житель. В ходе проверки было установлено, что мужчина не является членом организации, которой он представлялся, а предъявляемое им удостоверение имеет признаки подделки.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.



Сотрудники полиции предполагают, что мужчина причастен к другим аналогичным эпизодам на территории торговых центров и вещевых рынков Екатеринбурга.



Граждан, которые возможно пострадали от действий данного гражданина, просят обращаться в органы внутренних дел по телефону 356-42-09 либо 02.



По данным veved.ru, мужчина представлялся членом регионального общественного движения «Гражданский контроль» (г. Пермь).

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