Отопительный сезон в Екатеринбурге может закончиться в середине апреля

16:58 | 13.03.2020

Фото: spravedlivo.center

В столице Урала отопительный сезон в 2020 году может закончиться раньше из-за теплой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.



Как рассказали в ЕТК, отопление отключат, если в середине или конце апреля в Екатеринбурге на протяжении пяти дней температура воздуха будет выше +8 °C. Также в пресс-службе добавили, что если мэр уральской столицы примет решение раньше закончить отопительный сезон, то ЕТК это выполнит.



Напомним, что 12 марта в Екатеринбурге зафиксировали рекордную температуру этого дня +11°C.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»