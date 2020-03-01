У вернувшейся из Италии екатеринбурженки не подтвердился новый коронавирус

16:17 | 13.03.2020

Фото: apcmed.ru

У екатеринбурженки, вернувшейся из Италии, но не пожелавшей отправляться на карантин, не подтвердилась коронавирусная инфекция. Напомним, что неделю назад ее через суд госпитализировали в больницу.



Как заявила представитель регионального Роспотребнадзора Анна Ожиганова «КП», у женщины взяли первые анализы, которые показали отрицательный результат. Однако теперь будут взяты еще и другие анализы, которые позволят полностью исключить возможность наличия вируса в организме.



Напомним, что ранее сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд, чтобы принудительно отправить в больницу мать с двумя дочками, недавно вернувшихся из Китая. Позднее результаты анализов показали, что коронавируса у детей нет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»